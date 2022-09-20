Ordu’da okul kantinleri denetleniyor

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışmaları çerçevesinde il genelindeki okulların gıda işletmelerinde 575 denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından 2022 yılı başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhane gibi gıda işletmelerine yönelik 575 resmi kontrol gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Özellikle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ayrı bir önem verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda işletmeleri, olabilecek gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla her yıl eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber bir dönemde en az bir defa olmak üzere yılda en az iki defa resmi kontrole tabi tutulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2022 yılında şimdiye kadar 575 resmi kontrol gerçekleştirilmektedir. Ayrıca okul çevresinde gıda satışı yapan ve toplu tüketime sunan işyerleri ile söz konusu yerlerde satışa sunulan gıda maddelerinin denetim ve kontrollerine de devam edilmektedir. Aynı zamanda, ilimizde öğrencilerimize yemek hizmeti vermek amacıyla hazır yemek ile tabldot yemek üretim faaliyeti gösteren gıda işletmelerine yönelik 87 denetim yapılmış, denetimlerde mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 42 adet çeşitli yemek numunesi alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarının gıda işletmelerinde 118 kişiye gıda hijyeni eğitimi verildiğini de sözlerine ekledi.