Ordu’da off-road heyecanı

Ordu’nun Korgan ilçesinde düzenlenen off-road yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Korgan Belediyesi ve Korgan Off-Road Kulübü ekibi tarafından dün Korgan Yaylası’nda bu yıl 5’ncisi düzenlenen off-road yarışlarına, 25 ilden 75 sporcu katılım sağladı. Sporcular, kendileri için hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele ederken, katılım ise oldukça fazla oldu. Araçların güç ve motorlarına göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde yarışan sporcular, zorlu parkurda dereceye girmek için çabaladı.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve hediye takdim edilirken, programa Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ve binlerce sporsever katıldı.