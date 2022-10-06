Ordu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Samsun istikametine ilerlemekte olan Samet B. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette ilerlemekte olan Özlem C. İdaresindeki 52 ABS 254 plakalı otomobili geçmeye çalıştığı sırada arkadan çarptı. Dengesini kaybederek düşen Samet B. daha sonra yol kenarında öğrenci bırakan Orhan G. idaresindeki 52 S 2168 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.