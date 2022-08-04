Ordu’da kent hafızasını canlandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Altınordu ilçesinin kent hafızasına kazınan ve tarihi öneme sahip simgelerin yeniden kent kültür ve sosyal hayatına kazandırılması amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Başkan Güler’in geçmişle geleceği buluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinin Rüsumat No: 4 tarihi simgesinin kent güncel ve sosyal hayatına kazandırılması çalışmaları sürerken yine kent hafızasında yeralan tarihi iskele şehirle yeniden bütünleşmek için gün sayıyor.

77 metre uzunluğunda 1.460 metrekare iskele alanı oluşturulacak çalışmalar kapsamında işin yüzde 95’i tamamlandı. Ahşap desenli baskı beton imalatlarının devam ettiği iskele, korkuluk ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete sunulacak.

Beton ayakları korozyona uğradığı için yıkılan ve 99 adet beton kazıkla zemini sağlamlaştırılan iskelenin zemin döşeme imalatları tamamladı.

Tarihi köprü 180 metre uzunluğunda çelik halatlı modern korkuluk ve aydınlatma çalışmalarının ardından yenilenen kimliğiyle hizmete sunulacak.