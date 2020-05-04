Ordu’da karantinalı bölge kalmadı

Korona virüs salgını sebebiyle Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri No:10 ve No:19 numaralı binalar için 17 Nisan tarihinden itibaren karantina altına alıdı.

Binalar da karantina tarihinden itibaren 18 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan karantina kararı bugünden itibaren kaldırıldı.

Böylece Ordu’da karantina uygulanan bölge kalmadı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte bin 614 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 127 bin 659, can kaybı 3 bin 461 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 771 test yapıldı 1 bin 614 yeni tanı kondu 64 hasta hayatını kaybetti Toplam vaka sayısı 127 bin 659'a yükseldi. Bugün iyileşen kişi sayısı 5.015’e yükseldi.