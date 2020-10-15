Ordu’da kaçakçılığa geçit yok

Ordu’da son bir haftada yapılan denetim ve kontrollerde çok sayıda kaçak parfüm, sahte alkol, gözlük, araç kiti, kol saati gibi malzemeler ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde Altınordu ilçesinde yol denetimleri sırasında durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, muhtelif markalarda tahmini değeri 45 bin lira olan 70 adet gümrük kaçağı parfüm, 136 adet adet sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alına 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Fatsa ilçesinde, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda muhtelif markalarda tahmini değeri 30 bin lira olan 400 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 73 kilo kıyılmış tütün, 13 şişe sahte alkol, 278 adet gümrük kaçağı gözlük, 70 adet gümrük kaçağı kol saati, 35 adet gümrük kaçağı hesap makinesi, 7 adet gümrük kaçağı bluetooth araba kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında kaçakçılık suçlarına giren 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.