Ordu’da kaçak tütün baskını

Ordu’da piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tütün ve tütün mamullerine yönelik Altınordu ilçesinde yapılan aramalarda yaklaşık piyasa değeri 200 bin Türk lirası olan 2 adet profesyonel elektrikli otomatik sigara dolum makinesi, 20 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 140 bin adet bandrolsüz makaron, 47 kg açık kıyılmış tütün ve 236 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişinin soruşturması sürüyor.