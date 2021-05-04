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Ordu’da kaçak emtia operasyonları

Ordu’da gümrük kaçağı cep telefonu ürünlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

ORDU 04.05.2021, 15:22
Ordu’da kaçak emtia operasyonları

Ordu’da gümrük kaçağı cep telefonu ürünlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuar ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde kaçak emtia satışı yaptığı tespit edilen bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri 90 bin lira olan 266 adet cep telefonu ekranı, 33 adet elektronik emtia ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında 5809 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
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