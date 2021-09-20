Ordu’da inşaatlardan hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı.

Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, inşaattan hırsızlık gerçekleşmesi üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timler, 5 kişiyi hırsızlık eylemlerinde kullandıkları araç ve malzemelerle yakaladı. Suçlarını itiraf eden şahıslar mahkemeye sevk edildi.