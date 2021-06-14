Ordu’da dut pekmezi zamanı

ORDU (İHA) – Ordu’da, dutların olgunlaşmasıyla birlikte vatandaşların pekmez talaşı da başladı.

Bölgede, hem meyve olarak tüketilen, hem de pekmez şekline getirilerek tüketilen dutlar olgunlaşmaya başladı. İlk olarak ağaçtan dökülen ve sonra kazanlar ile kaynatılarak pekmez haline getirilen dut, Fatsa ilçesindeki vatandaşların kahvaltı sofralarını da süslüyor.

Dutları, ağaçlardan döktükten sonra pekmez yapımına başladıklarını belirten Üzeyir Atlığ, “Dut meyvesi yetişti ve bizler de pekmez yapmaya başladık. Hazırladığımız ürünün bir kısmını kendimize tüketiyoruz, bir kısmını ise gurbetteki akrabalarına gönderiyoruz. Tabi, satmak istesek alıcısı da çok ancak bizler kendi ihtiyaçlarımız kadar pekmez yapıyoruz. Bizlerin vazgeçilmez besin kaynaklarından dut pekmezini geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Her haziran ayı sonuna kadar kazanlarda dut pekmezi kaynar. Sağlık açısında da doktorlar pekmezin yemesini tavsiye ediyor. Uzun yaşamanın sırrının pekmezden geçtiğini söyleyebilirim” dedi.