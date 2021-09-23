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Ordu’da deprem riski bulunan okulların yerine yenileri yapılıyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, deprem riski bulunan 66 okul binasını yıkıp yerine 15 ayda 41 okul yaptıklarını ve diğerlerinin inşaatının sürdüğünü söyledi.

ORDU 23.09.2021, 16:32
Ordu’da deprem riski bulunan okulların yerine yenileri yapılıyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, deprem riski bulunan 66 okul binasını yıkıp yerine 15 ayda 41 okul yaptıklarını ve diğerlerinin inşaatının sürdüğünü söyledi.

Vali Sonel, 15 ay önce Ordu’da göreve başladığında deprem riskli 66 okulun olduğunu gördüğünü ve hepsini yıktıktan sonra hızlı bir şekilde yerlerine yeni okul inşaatlarının yapıldığını belirtti. Vali Sonel, “Yıktığımız okulların yerine 41 okul binası, devlet-vatandaş iş birliği ile inşa edildi. Kimisi bitti, kimisi bitmek üzere kimisinin inşaatına devam ediliyor, başlayacak olanlar var. Devlet-vatandaş iş birliği ile ulaştığımız 41 okulunuzun toplam derslik sayısı 532. Ayrıca Milli eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla da son bir yılda 46 okulumuzun güçlendirilmesi yapıldı” dedi.

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