Ordu’da bir haftada 11 bin 615 araç denetlendi

Ordu’da polis sorumluluk bölgesinde bir haftada 11 bin 615 araç denetlenirken, kurallara uymayan 2 bin 519 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ordu genelinde son bir haftada polis sorumluluk sahası içerisinde 29 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda toplamda 34 vatandaş yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte trafik kazalarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Sürdürülen denetimler çerçevesinde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 39 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 21 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 927 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 51 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 234 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 22 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği diğer denetimler ile birlikte 11 bin 615 araç kontrol edilirken, 2 bin 519 araç sürücüsüne muhtelif maddelerde işlem yapıldı, 113 araç trafikten men edildi ve 48 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Trafik kazalarını önlemeye yönelik yapılan denetimlerin devam sıklıkla devam edeceği bildirildi.