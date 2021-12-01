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Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son
Sağlık Bakanı Koca, “Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.”
Ordu’da ahır yangınında 3 hayvan telef oldu
Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
ORDU 01.12.2021, 20:38
Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, ilçeye bağlı Akören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Soylu’ya ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, saman ve otların da bulunduğu ahırdaki yangını yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından söndürerek kontrol altına alabildi.
Yangında 3 büyükbaş hayvan telef olurken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.