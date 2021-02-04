Ordu’da 5 ilçede kadın nüfusu erkekleri geçti

Ordu’da açıklanan TÜİK rakamlarına göre 5 ilçede kadın nüfusu erkek nüfusunu geçti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Ordu’nun nüfusu ise 2019 yılında 754 bin 198 iken 2020 yılında 761 bin 400’e çıktı.

Sonuçlara göre, Altınordu ilçesinin nüfusu son bir yılda yüzde 29,43, Ünye ilçesinin yüzde 17,13, Fatsa ilçesinin yüzde 16,16 oranında artış gösterdi.

Bu arada 5 ilçede kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla çıktı. Buna göre Altınordu ilçesinde 109 bin 603 erkek nüfusu bulunurken, kadın nüfusu 114 bin 497 oldu.

Ünye ilçesinde 64 bin 807 erkek nüfusuna karşılık 65 bin 657 kadın nüfusu, Fatsa ilçesinde 61 bin 84 erkek nüfusuna karşılık 61 bin 924 kadın nüfusu, Aybastı ilçesinde 11 bin 81 erkek nüfusuna karşılık11 bin 245 kadın nüfusu, Gülyalı ilçesinde 4 bin 116 erkek nüfusuna karşılık 4 bin 128 kadın nüfusu bulunuyor.