Ordu’da 42 mahallede beton yol çalışması tamamlandı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile 42 mahalle beton yol konforuna kavuşturuldu.

Altınordu Belediyesi’nin kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar dahilinde kırsal mahallelerde beton hizmetini sürdüren belediye ekipleri, son olarak Uzunisa Mahallesi Alantepe Sokak’ta yıllardır beklenen yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, güçlü bir ulaşım ağının hayatın tüm alanlarını olumlu yönde etkileyeceğini ifade ederek, “Özellikle yaşadığımız pandemi tecrübesi şehirden kırsala göç düşüncesini tetikledi. İnsanımız daha çok tarıma ve hayvancılığa yöneldi. Biz de bu tersine göçü konforlu ve güçlü bir ulaşım ağı ile desteklemeye çalışıyoruz. Bunun için hem kırsal ile kent bağlantıların konforlu bir yapıya kavuşturuyor, hem de mahallelerimizin tarımsal alanlara rahat ve konforlu bir şekilde erişebilmelerini temin edecek yol çalışmaları yapıyoruz. Beton yol programımız da bu hamlemizin bir sonucudur. Tamamlanan çalışmamız mahallelerimize ve bölge sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Beton yol çalışmaları tamamlanan mahallenin muhtar ve sakinleri, yapılan çalışmaların hem kaliteli hem de hızlı bir şekilde tamamlanmasından memnuniyet duyduklarını belirttiler.