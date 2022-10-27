Ordu’da 18 bin dönüm atıl arazi üretime kazandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarıma verdiği desteklerle, kent genelindeki atıl araziler üretime açılmaya devam ediyor. Mesudiye ilçesinde, üreticilere dağıtılan arpa tohumlarıyla, 750 dönüm atıl arazide yeniden üretim başladı. Ordu’da 2019 yılından bu yana verilen desteklerle tarıma açılan arazilerin dönümü 18 bine ulaştı.

Ordu’da fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı, makineli tarıma uygun geniş arazileri ve yaylalarıyla, hayvancılığa elverişli ilçelerdeki üreticilere verilen destekler devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Âtıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi” kapsamında Mesudiye ilçesindeki üreticilere 15 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

“750 dönüm daha atıl arazi üretime açıldı”

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, 2019 yılından bu yana verilen desteklerle birlikte 18 bin dönüm atıl arazinin yeniden üretime açıldığını söyledi. Ultav açıklamasında, “Fındık tarımının diğer ilçelerimize göre daha az yapıldığı Mesudiye ve Akkuş ilçelerimiz başta olmak üzere 19 ilçemizin tamamındaki âtıl tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla tohum destekleri vermekteyiz. Şimdiye kadar verilen desteklerle 18 bin dönüm arazi üretime kazandırıldı. Yapılan arpa tohumu dağıtımıyla birlikte yaklaşık 750 dönüm âtıl arazi daha üretime kazandırılmış olacak” dedi.

“Arpa gideri hayvancılık giderlerinin yüzde 70’ini oluşturuyor”

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Mesudiye ilçesi için arpa yeminin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ultav, “Arpa hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Mesudiye ilçemiz için çok önemli bir yem kaynağı. Hayvancılıkta giderlerin yaklaşık yüzde 70’ini yem giderlerinin oluşturduğunu düşündüğümüzde verilen desteğin önemi ortaya çıkmaktadır. Gerek var olan ürünlerin veriminin artırılması gerekse de ilimize uygun yeni ürünlerin geliştirilmesi noktasında üreticilerimize desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Hayvan yemlerini kendileri yetiştirmeye başladılar

Hayvancılıkla uğraşan Mesudiye ilçesi Çardaklı mahallesinden Erdoğan Yılmaz, “Ailemle birlikte tarım ve hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. 50 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvanım var. İşimi severek yapıyorum. Herkes sevdiği işi yaparsa mutlu olacağını düşünüyorum. Mesudiye’miz hayvancılık için çok uygun. Köyünde arazisi, imkânı olanları tarımla uğraşmaya davet ediyorum. Arpa tohumlarımızı aldık. Bizlere Destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve İl Tarım ve Orman Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üreticilerden Başkan Güler’e teşekkür

Mesudiye ilçesi Güneyce mahallesinden Erdem Sönmez ise “20 büyükbaş hayvanım var. Hayvanlarımıza yedirdiğimiz yemlerin büyük kısmını kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha önce ekmediğimiz arazilerimizi de artık ekiyoruz. Bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyorum. Ben genç bir üretici olarak özellikle bölgemizdeki gençlerin tarıma ve hayvancılığa yönelmesini tavsiye ediyorum” dedi.