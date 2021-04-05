Ordu Valisi Tuncay SONEL’in Ordu’nun İl Oluşunun 100. Yıldönümü Kutlama Mesajı

İşte Vali Tuncay SONEL’in Ordu’nun İl Oluşunun 100. Yıldönümü Kutlama Mesajı:

İlk olarak, halk arasında Bozukkale olarak bilinen bölgede “Kotyora” adıyla kurulan ilimiz Ordu, Hacıemiroğulları Beyliği tarafından 1270’li yıllarda Eskipazar’da küçük bir kasaba merkezi olarak tarih sahnesindeki yerini almayı sürdürmüştür. Şehrimiz, 1920 yılına kadar Trabzon vilayetine bağlı bir kaza iken 4 Nisan 1921 tarih ve 69 sayılı "Ordu Müstakil Livası Teşkiline” dair Kanunla il statüsüne kavuşmuştur. Merkezi Ordu olmak üzere Canik Sancağı'na bağlı olan Fatsa kazası da Ordu'ya bağlanmış ve Müstakil Ordu Livası teşkil edilmiştir. 4 Nisan 2021 tarihi itibariyle de Ordulu hemşehrilerimizle birlikte şehrimiz Ordu’nun il oluşunun 100. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Yeşili, mavisi, eşsiz bucaksız ormanları, yaylaları, akarsuları, gölleri, şelaleleri, tabiat güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle Ordu şehri; Allah’ın tüm güzelliklerini bahşettiği, Karadeniz’in incisi konumunda olan bir şehirdir.

Ordu, son yıllarda almış olduğu yatırımlarla gelişme ve kalkınma yolunda ivme kazanmış ve bölgenin yıldızı haline gelen bir il olmuştur. Bizlere düşen, bu güzel şehir için bugüne kadar yapılanların üzerine bir şeyler daha koyup, hak ettiği yere gelmesini sağlamaktır.

Geleceği parlak olan bu şehri, Ordu Ailemizin tüm değerleriyle birlikte daha çok geliştirmek ve kalkındırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Gönül isterdi ki Ordu’nun il oluşunun 100. yılı münasebetiyle yaşadığımız onuru ve gururu görkemli törenlerle taçlandıralım. Fakat, içinden geçmekte olduğumuz süreç, hem kendi sağlığımıza hem birbirimizin sağlığına her zamankinden daha da dikkat etmemiz gerektiğini bize işaret ediyor. İnşallah bu badireyi atlattıktan sonra gecikmeli de olsa şehrimizin il oluşunun 100. yılını layığı ile kutlarız.

Dillere destan güzelliklerin sıradan bir gün içinde kendine yer bulduğu, zengin tarihiyle mistik bir atmosfere sahip Ordu’nun il oluşunun 100. yılını kutluyor, Ordu’nun il olmasında tüm emeği geçenleri Ordulular adına minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.