Ordu için şiddetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Ordu için kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yapılan uyarıda, bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak olan yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilerek, "Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.