Ordu Fen Lisesi, sınav başarılarını arttırarak devam ediyor

Ordu Fen Lisesi üniversite sınavlarında elde ettiği başarı ile her geçen yıl üst sıralardaki öğrenci sayısını arttırıyor.

1997 yılında ilk mezunlarını vermeye başlayan Ordu Fen Lisesi, akademik olarak Türkiye’nin en iyi ilk 100 lisesi arasında bulunuyor. Bu yıl 129 öğrencinin mezun olduğu Ordu Fen Lisesi’nde 86 öğrenci ilk 20 bine, 7 öğrenci ise ilk bine girdi. Ordu ilinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincileri de Ordu Fen Lisesi öğrencileri oldu.

Türkiye’nin akademik ilk yüz lisesi arasında bulunan Ordu Fen Lisesi, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük başarı yakaladı. Ordu Fen Lisesi, bu yıl da YKS sınavlarında ilk binde yedi öğrenci, ilk 20 binde 86 öğrenci ile başarılı bir dönemi tamamlamadı.

Okul Müdürü Turgay Türkmen, başarılı bir dönemi geride bırakmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “2022 YKS sınavlarında TYT ve AYT Ordu birincilerinin her yıl olduğu gibi yine Ordu Fen Lisesi’nden çıktı. Uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda başarının gelmesinde akıl ve alın teri döken öğrencilerimi ve bu başarının asıl mimarları öğretmen arkadaşlarıma müteşekkirim. Okul olarak 5 Ağustos tarihinde sona erecek olan üniversite tercih döneminde hem Ordu Fen Lisesi, hem de resmi-özel tüm lise öğrencileri için detaylı tercih danışmanlığı veriyoruz, il dışından dahi tercih yapmak için gelen öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki yıl yapılacak YKS sınavları için 12. sınıfa geçen öğrencilerimizle Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) ile 4 Temmuz tarihinden bu yana hazırlıklara başladık. Ülkemiz ve ilimize faydalı değerli gençler yetiştirmeye devam etmek adına çalışıyoruz” dedi.