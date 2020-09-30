Ordu Büyükşehir’den gölet atağı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp gelecekte muhtemel yaşanabilecek susuzluk sorunlarına karşın şimdiden tedbir aldıklarını söyleyerek, “19 ilçede ırmak sularından oluşturacağımız göletlerle suyu kaynağında tutmuş olacağız” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Çatalpınar ilçesinde OSKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Suyu kaynağında tutmak için 19 ilçede çalışma başlattıklarını söyleyen Genel Sekreter Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile ilçelerimizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Yapacağımız çalışma ile ırmak sularını kontrol altına alıp oluşturacağımız göletlerle suyu kaynağında tutmuş olacağız” diye konuştu.

Ordu’da yaşanması muhtemel su sıkıntısını en aza indirmek için ırmaklar üzerinde başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ile 19 ilçemizde çalışmalara başladık. Öncelikli hedefimizi ilimizde yaşanması muhtemel kuraklık için önceden tedbirimizi almak. Ancak biz bu çalışmayı yaparken diğer yandan da bir çalışma daha yürütüyoruz. Irmak kenarlarına yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Bu çalışmalarımız hem ilçelerimize ayrı bir değer katacak hem de ilimiz turizmine katkılar sunacak” şeklinde konuştu.