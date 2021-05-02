O çizgi yeniden çekildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek adına ‘önce yaya’ uygulaması kapsamında çekilen kırmızı çizgiler yeniden boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de uygulamaya başlatılan, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan kırmızı çizgiler yeniden boyanarak 17 günlük tam kapanma yasağı sonrası yayaların kullanımına kazandırıldı.

Kentin en işlek zamanında çekilen ve kurumadan silinen kırmızı çizgiler, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden boyandı. Boyama sonrasında atılan fosfor sayesinde parlatılan kırmızı çizgiler kurumasının ardından yeni görünümüne kavuştu.