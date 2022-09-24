Mühendislik hedeflerine ilk adımlarını bu atölyede atıyorlar

Ordu’da bulunan ‘Deneyap Atölyesi’, öğrencilerden yoğun görüyor.

Altınordu ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi’nde açılan ‘Deneyap Atölyesi’nde yaklaşık 100 öğrenci tasarım ve üretim, robotik kodlama, nesnelerin interneti, yapay zeka, yazılım gibi konularda eğitim alarak mühendislik dallarına ilk adımlarını atıyor.

‘Deneyap Atölyesi’nde eğitmenlik yapan Makine Mühendisi Mustafa Ekinci, atölyede verilen eğitimler hakkında konuştu. Mustafa Ekinci, bu atölyede öğrencilerin becerilerini artırmaya yönelik eğitimler aldıklarını belirterek, “Burada çocuklara özellikle etkili düşünme, yarayıcı düşünme, takım halinde çalışabilme, karmaşık problemleri çözebilme becerilerini artırmaya yönelik etkinlikler yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortaklığında başlatılan bir proje bu. İlimizde de 2021 yılının sonlarında Cumhurbaşkanımızın video konferans yolu ile katılımı ile açılışı yapılmıştı. Geçen mart ayında ‘Deneyap Teknoloji Atölyesi’ olarak tasarım üretim eğitimlerine başladık 12 hafta sürdü bu program” ifadelerini kullandı.

“36 ay boyunca çocuklara robotik kodlama eğitimleri vereceğiz”

Ekinci, öğrencilerin 11 başlıkta 36 ay boyunca eğitim alacaklarını bu 36 ayın ilk 4 ayını geride bıraktıklarını söyleyerek, “Bunun haricinde 36 ay boyunca çocuklara tasarım ve üretim, robotik kodlama, nesnelerin interneti, yapay zeka, yazılım gibi konularda toplam 11 başlıkta 36 ay boyunca eğitim verilecek bu teknoloji atölyesinde. Şu anda da robotik ve kodlama aşamasındayız ilk 4 ayımızı tamamladık şu an ikinci 4 aylık aşamadayız” şeklinde konuştu.

Ekinci, öğrencilerin alacakları eğitimin ileriki hayatlarında onlara kolaylık sağlayacağına da değindi.

“Mühendislik ile ilgili birçok şey öğreniyorum”

Öğrencilerden Hatice Zişan Güler ileride mühendis olmak istediğini belirterek, ‘Deneyap Atölyesi’nde mühendislik ile ilgili eğitimler aldıklarını dile getirerek, “Mühendis olmak istiyorum daha üniversiteye geçmeden mühendislik ile ilgili birçok şey öğreniyorum, bu konuda bana büyük katkılar sağlıyor. Geçen sene tasarım ve öğretim derslerimiz vardı. Bir projeye başladığımızda nasıl tasarlayacağımızı adımlarını ve üretim sürecini öğrendik. Bu sene de robotik kodlama derslerinde yazılımı öğreniyoruz. Bu sefer projenin yazılımını kendimiz öğreniyoruz” dedi.

“Mühendislik için gereken eğitimin temellerini burada atıyorum”

Öğrencilerden Kerem Aykan ise mühendislik için alınması gereken eğitimin temellerini bu atölye sayesinde attığına dikkat çekerek, “Benim gelecek hedeflerim arasında mühendislikler olduğu için Deneyap Atölyesi bu açıdan çok büyük kolaylıklar sağlıyor. En azından o dönemde almamız gereken eğitimin temellerini bu zamandan atmak büyük bir avantaj olacak bizim için. Geçtiğimiz sene tasarım ve öğretim eğitimi aldık. O farklı bir temel oluşturdu. Bu dönem ise robotik kodlama eğitimi alıyoruz. Umarım ileride yararımıza olur” ifadelerini kullandı.