Müdürden yurt denetimi

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, ilçelerde yurtlarda kalan öğrencileri habersiz ziyaret ederek gençlerin ihtiyaç, isteklerini ve sorunlarına çözüm getiriyor.

Ordu Üniversitesinde eğitim-öğretim hayatlarına devam eden ve Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren öğrenci yurduna bir ziyaret gerçekleştiren Mustafa Genç, gençlerin ihtiyaç, isteklerini ve sorunlarını dinleyerek not aldı.

Ziyaretinde yurdun hijyen denetimini de gerçekleştiren Genç, “Hizmetin aksamaması için ve gençlerimiz ile sürekli iletişim kurabilmek için haberli habersiz ziyaretlerimiz tüm tesislerimizde 7/24 saat devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın taşra teşkilatı olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizler için bir görevdir. Bu görevi mesai arkadaşlarımızla birlikte aşkla yapıyoruz” dedi.