Müdürden istihdam atağı

Altınordu ilçe Milli Eğitim Müdürü iken öğrenci ve velilerle çok iyi bir iletişim yakalayan, okullarda takdir edilen uygulamalarıyla hatırlanan Hasan Acu, atandığı Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde başarılı çalışmalara imza atıyor.

Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, ilçede istihdam için nitelikli eleman sağlanması amacıyla İŞKUR ile yaptığı protokol ile 25 kişinin meslek sahibi olmasını sağladı.

İlçede işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla İŞKUR Ordu İl Müdürlüğü ve ilçede faaliyet gösteren tekstil firmasıyla ortak bir protokol imzalandı. Tekstil alanında nitelikli ve kalifiye eleman sağlama konusunda imzalanan protokol kapsamında bizzat işyerinde düzenlenen kurs ile 25 kişi hem meslek eğitimi alıyor hem de aynı işyerinde çalışma imkânı buluyor.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, ilçede işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla İŞKUR Ordu İl Müdürlüğü ile ortak hareket ettiklerini söyledi. Acu, “Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR ile ilçede işsizliği azaltmak ve mesleki tecrübe kazanmış kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz” dedi.