Misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşüp hayatını kaybetti

Ordu’da misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden dengesini kaybederek düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Özdemir (56) misafirliğe gittiği arkadaşının evindeki merdivenlerden çıkarken dengesini kaybederek düştü. Başını beton zemine çarpan Özdemir, evdekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Perşembe Belediyesinden emekli olduğu öğrenilen Özdemir’in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.