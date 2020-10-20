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Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. EZGİ GİZEM YÜCE

ORDU 20.10.2020, 14:54
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Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

Medical Park Ordu Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ezgi Gizem Yüce hasta kabulüne başladı.

11 yıldır bölgede hizmet veren Medical Park Ordu Hastanesi, alanında uzman bir hekimi daha kadrosuna kattı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ezgi Gizem Yüce Medical Park Ordu Hastanesi’nin deneyimli ve uzman hekim kadrosu içinde yerini alarak hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Ezgi Gizem Yüce’nin uzmanlık alanları arasında çocuklarda besin alerjisi, alerjik rinit, idrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda obezite, büyüme gelişme geriliği, sağlam çocuk takibi, astım, bronşit, zatürre gibi birçok hastalığın takip ve tedavisi bulunuyor.

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