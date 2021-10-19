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Kumru’da Muhtarlar Günü kutlandı

Ordu’nun Kumru içesinde, ‘19 Ekim Muhtar Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

ORDU 19.10.2021, 15:39
Kumru’da Muhtarlar Günü kutlandı

Ordu’nun Kumru içesinde, ‘19 Ekim Muhtar Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Kumru Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından çelenk konulması işe başladı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende, Kumru Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çengel, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak, muhtarların gününü kutladı.

Törene, Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, kurum amirleri ve mahalle muhtarları da katılım sağladı.

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