banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Kızılay’dan önce kandil simidi, sonra hediye

Ordu’nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle ilçe genelinde vatandaşlar ziyaret edilerek kandil simidi ikramı gerçekleştirildi.

ORDU 17.10.2021, 18:46
Kızılay’dan önce kandil simidi, sonra hediye

Ordu’nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle ilçe genelinde vatandaşlar ziyaret edilerek kandil simidi ikramı gerçekleştirildi.

Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifi dolayısıyla kutlanan ve İslam dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Mevlid Kandili nedeniyle Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel ve yönetimi, çocuklar ve yaşlıları unutmayarak çeşitli hediyeler ile kandil simitleri dağıttı.

Yaklaşık 100 kandil simidi yanında yüz çocuğa da çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Biz Türk Kızılay ailesi olarak her sürekli yaptığımız, kandil simidi dağıtımına devam ediyoruz. Her sene düzenli olarak dağıtımını gerçekleştirdiğimiz kandil simidi ikramımızı bu senede devam ettirdik. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 100 paketlik kandil simidimizin yanı sıra çocuklarımız ve yaşlılarımızı da unutmayarak onların gönüllerini almak adına hediyelerimizi ikram ettik. Bu anlamda tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 7 8
16. İstanbulspor 7 7
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. West Ham 8 14
7. Everton 8 14
8. Brentford 8 12
9. Wolverhampton 8 12
10. Tottenham 7 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Rayo Vallecano 9 16
6. Osasuna 8 14
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2