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Kışın habercisi kestanelere talep arttı

ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa ilçesinde son günlerde soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar, kışın habercisi olarak bilinen kestaneye talep gösteriyor.

ORDU 18.10.2021, 11:13
Kışın habercisi kestanelere talep arttı

ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa ilçesinde son günlerde soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar, kışın habercisi olarak bilinen kestaneye talep gösteriyor.

Ateş üzerinde kebap olarak tüketildiği gibi çiğ olarak da sevilen ve soğuk havalarda en çok tüketilen kuruyemiş olarak görülen kestaneye, soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte talep arttı. Özellikle akşam saatlerinde insanların daha çok talep gösterdiği kestane, pişirilmiş olarak satıldığı gibi talebe göre çiğ olarak da satılıyor.

Fatsa ilçesinde satış yapan kestaneciler, soğuk havaların devam etmesinin kendi işlerinin yoğunluğunu arttırdığını belirterek, “Vatandaşlara sıcak kestane yediriyoruz. Vatandaşlarımızı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle akşam saatlerinde satışlarımız daha da iyi oluyor. Vatandaşlar kestanelerimizden memnun” ifadelerine yer verdiler.

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