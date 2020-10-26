Kaymakam Yaran: “Amacımız ceza kesmek değil, eğitmek”

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Kovid-19 salgını ile başa çıkabilmek için en önemli şey bilinç sahibi olmamız. Biz bu bilinci oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran yaptığı açıklamada, “Fatsa ilçemiz Ordu’nun en büyük ilçelerinden biri ve insan sirkülasyonu çok fazla. Geçtiğimiz ay fındık sezonunda nüfusumuz neredeyse üçe katlandı. Hepimizin malumu mart ayından beri tüm dünya da ve ülkemizde bir salgınla uğraşıyoruz, bu bağlamda hareketli olan ilçemizde bu salgının etkilerini hafifletmek için vatandaşlarımız sürekli uyarılıyor ve denetleniyor. Kovid-19 salgını ile başa çıkabilmek için en önemli şey bilinç sahibi olmamız. Biz bu bilinci oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Şunu da söyleyebiliriz ki Ordu genelinde ilçemiz örnek teşkil edebilecek bir durumda. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyemiz seferber olmuş bir şekilde denetimlere devam ediyor. Bu denetimlerin sonucunda amacımız ceza kesmekten çok eğitmek yönünde oldu her zaman. Biz bunun etkilerini vaka sayılarının düşmesiyle görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz inşallah. Tabii, bu bizi bir rehavete kaptırmamalı. Bizler de vatandaşlarımızın arasında dolaştığımızda büyük oranda maskelerinin takılı olduğunu görüyoruz ama tabii kurallara uymayan bir grup insanımız da var maalesef. Bu vatandaşlarımızı da anında uyararak doğruya sevk etmeye çalışıyoruz. Bu konu da özellikle sağlık çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. El birliği içerisinde kurallara uyarak Fatsa’da bu salgını yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.