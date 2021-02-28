Karantinadaki mahallelilere Altınordu Belediyesi’nden yardım

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalledekilere gıda, hijyen ve yakacak yardımında bulunuldu.

Altınordu Belediyesi, korona virüs salgını kapsamında karantina kararı alınan Bahariye Mahallesi için harekete geçti. Mahallede yaşayan tüm ailelere gıda, hijyen ve yakacak yardımlarını ulaştıran ekipler, bölgede bulunan sokak hayvanları için besleme yapmayı da ihmal etmedi. Ayrıca ekipler tarafından, Bahariye Mahallesi’nde başlayan çalışmalar kapsamında mahalle sınırları içerisinde bulunan cami, kahvehane, köy dolmuşları ve sokaklar ile ortak kullanım alanlarının tamamı dezenfekte edildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Salgın, doğal afetler gibi zor zamanlarda özellikle millet devlet bütünleşmesinin en güzel örneği sergileniyor. Biz de bu anlayışla hemşerilerimizle dayanışmamızı hiç eksik etmedik, gönül elimiz daima yanlarında oldu. Bahariye Mahallesi’ndeki komşularımıza öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Altınordu Belediyesi olarak onların bu zorlu sürecinde sürekli olarak yanlarındayız. Tüm imkanlarımızla her koşulda Altınordu’luların yanında ve emrindeyiz. Hemşerilerimizden maske mesafe temizlik kurallarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle uymalarını özellikle rica ediyorum” dedi.