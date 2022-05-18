Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık semineri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi farkındalık semineri düzenlendi.

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran başkanlığında Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminere İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Yusuf Ünsal, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Seminerde, Psikolog Semanur Özten ile Sosyal Çalışmacı Elif İçten tarafından katılımcılara yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi.

Programda ayrıca kurumlar tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapılarak, mahalle muhtarlarının, mahalleleri ile ilgili sorunları ve çözüm yolları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Program soru-cevabın ardından don buldu.