İyi olacak hastanın ayağına gitti

Ordu’nun Aybastı ilçesinde diş hekimi olan 40 yaşındaki Arif Şahin, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yatağa bağlı hastası için seferber olarak tedavisini gerçekleştirdi.

Aybastı ilçe merkezinde diş hekimi olan ve 58 yaşındaki Duran Kaplan isimli yatağa bağlı hastasının yirmilik iki dişinin aşırı ağrıması sonrası seferber olan Diş Hekimi Arif Şahin, iş yerini kapatarak çalışanları ile hastayı tedavi için yola çıktı. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta duran felç hastası için kolları sıvayan Şahin, yardım çağrısına duyarsız kalmayarak 2 gündür diş ağrısı çeken hastanın tedavisini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 saatlik diş tedavisi sonrası bir hastayı yaşadığı sorundan kurtardığı için mutlu olduğunu söyleyen Diş Hekimi Arif Şahin, ”Hastamız telefonla bize ulaşıyor. Şehir merkezine uzak olduğu ve yatağa bağlı olduğu için diş ağrısının olduğunu söyleyerek bizlerden yardım istiyor. Tabii, felç olan hastamızın bu isteği üzerine kliniğimizde bulunan hastalarımızdan acil bir hastamıza geçmemiz konusunda bilgilendirme yaptık. Kliniğimizi kapattıktan sonra çalışanlarımızla beraber yola çıktık. Vardığımızda aşırı derecede diş ağrısı vardı. Gece zaten bitkin bir vaziyette hiç uyumamış. 2 tane 20’lik dişini alarak tedaviyi gerçekleştirdik. Yapılan müdahale sonrası hastamız bizleri arayarak teşekkür etti ve sağlık durumu gayet iyidir” dedi.