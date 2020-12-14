Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

Karadenizli balıkçıların yüzünü son günlerde bol avlanan hamsi güldürdü.

Karadeniz başta olmak üzere Marmara Denizi’nde de balıkçıların çoğunun hamsi avladığını belirten balıkçı Caner Demir, “Hamsi hem tüketici hem de balıkçılar için çok önemli. Bol olduğu zaman balıkçı maddi olarak iyi kazanıyor, vatandaş da ucuz fiyata bol bol tüketme şansı buluyor. Bizler de denizlerdeki balıkçılar olarak bugünlerde bol hamsi avlıyoruz. Hamsi bol olunca sofralar da hamsi ile şenleniyor. Karadeniz’in simgesi olan hamsileri avlamak bizleri çok mutlu ediyor. Karadeniz’de palamut bolluğunun ardından deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, biz başta olmak üzere vatandaşın yüzünü güldürdü. Şu anda hamsi bol, memnunuz. İnşallah daha da verimli olur” diye konuştu.

Tezgahlarda hamsi 10 TL, mezgit 20 TL, tirsi 25 TL ve çupra 30 TL