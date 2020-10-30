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Feyzi: "İhtiyaç hali dışında pazara fındık indirmeyelim"
FATSA TİCARET BORSASI BAŞKANI ALİ FEYZİ, “DOLARIN YÜKSELİŞİ KARŞISINDA FINDIK FİYATLARIMIZ DA BUNA BAĞLI OLARAK YÜKSELİŞE GEÇMESİ GEREKİRKEN MAHSULÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM” DEDİ.
ORDU 30.10.2020, 12:44
Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, “Doların yükselişi karşısında fındık fiyatlarımız da buna bağlı olarak yükselişe geçmesi gerekirken mahsulümüze sahip çıkalım” dedi.
Fındık üreticisi ve fındığa yatırım yapmış esnafa seslenen Ali Feyzi, “Doların yükselişi karşısında 30 TL’nin altında olmaması gereken ürünümüze hep birlikte sahip çıkalım. Asla ihtiyaç haricinde ürünümüzü pazara indirmeyelim. İhraç ürünü olan fındığımızı türlü oyunlarla ucuza olmak isteyenlere karşı, gereken dersi verelim” diye konuştu.
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