Fatsa’da Açık Hava Sinema Günleri

Ordu Fatsa Belediyesi’nin 10. Çınar Festivali etkinlikleri çerçevesinde "Açık Hava Sinema Günleri" devam ediyor. Uzunkum Plajı’nda (Demas) “Bizim Köyün Şarkısı” isimli sinema gösterimi sahnelendi.

Fatsalı vatandaşlar “Dağ 2”, “Buz Devri Büyük Çarpışma” isimli filmlerden sonra “Bizim Köyün Şarkısı" isimli sinema filmine de büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların beraberinde getirdikleri çay ve çerez eşliğinde hem günün yorgunluğunu attı hem de yaz ayının serin akşamında birbirleriyle de sohbet ederek hoşça vakit geçirdi.

“Bizim Köyün Şarkısı" isimli sinema filmini izlemeye gelen Erden Yar isimli vatandaş uzun süren pandemi sürecinde iki yaz mevsimini evlerde geçirdiklerini belirterek, “Bu yıl pandemiden uzak açık havada sinema filmi izlemenin keyfini yaşıyoruz. Ben üst üste üç akşamdır kumsala gelerek açık sinema filmini izliyorum. Evde oturup da televizyondan veya bilgisayardan film izleyebiliyoruz ama böyle ailemizle değişik bir atmosferde film izlemek daha güzel oluyor. Fatsa Belediyemize bu güzel düşüncesinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Uzunkum Plajı’ndaki Açık Hava Sinema Günleri etkinliğine katılan Betül Falay ise, “Ben Fatsa’ya İstanbul’dan tatile geldim. Ailemle Uzunkum Plajı’na geldiğimde açık sinema olduğunu gördüm ve izlemek istedim. Değişik bir ortamda çok da keyif aldım” diye konuştu.

Yine Fatsa’ya Aydın’dan geldiğini ifade eden Efe Ergenlik de, “Büyüklerimizden eski yıllarda açık havada sinema filmi olduğunu duymuştuk ama ben ilk kez annemin memleketi olan Fatsa’da açık hava sinema filmi izledim. Her şey çok güzeldi” şeklinde konuştu.