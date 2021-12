Fatsa ve Ünye’de altyapı yenileniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi il genelinde 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile sürekli olarak sahada olan OSKİ Genel Müdürü Murat Us, ihalesi yapılan ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Ünye ilçesi Buruncu Mahallesi içme suyu hattı ile Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

19 ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, yapılan yeni yatırımlar ve hizmetlerle ilçelerin geleceğinin garanti altına alındığını söyledi. Genel Müdür Murat Us, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile 19 ilçemizde yaptığımız yatırım çalışmalarına son sürat devam ediyoruz. Bu kapsamda çalışmaların devam ettiği Ünye ilçesi Buruncu Mahallesi içme suyu hattı çalışmaları ile Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi’nde sürdürülen kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldık. Kısa süre önce başladığımız çalışmalarda ekiplerimiz önemli mesafe aldı. Hedefimiz kısa süre önce başlatılan çalışmaları bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile başladığımız altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçelerimizin gelecekte yaşaması muhtemel sıkıntıları en aza indirmek ve ilçelerimizin geleceğini garanti altına almak olacak" dedi.