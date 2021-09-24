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Fatsa Belediyesi, konservatuvar eğitimleri için kayıtları başlattı

2022 yılı eğitim öğretim döneminde enstrüman, tiyatro ve resim kursları için kayıtlara başladı.

ORDU 24.09.2021, 11:42
Fatsa Belediyesi, konservatuvar eğitimleri için kayıtları başlattı

2022 yılı eğitim öğretim döneminde enstrüman, tiyatro ve resim kursları için kayıtlara başladı.

Gitar, keman, bağlama, tiyatro ve resim kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan belediye konservatuvarına şahsen başvuru yapması gerektiği ve son başvuru tarihinin 15 Ekim 2021 olduğu belirtildi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlere ve çocuklara sanatı aşılamak için çabaladıklarını belirterek, “Kuruluşundan bu yana yüzlerce öğrenci yetiştiren Fatsa Belediyesi Konservatuvarı bu yıl da çocuklarımıza ve gençlerimize sanatı aşılamak adına yoğun bir gayret göstermektedir. Kurslarımız pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fazlasıyla sıkıldığı, evlere hapsolduğu kısıtlama dönemi sonrası biraz daha serbest olduğumuz bu zamanda sanatın her türlü faaliyetiyle uğraşmanın faydalı ve güzel olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda çocuklarımızı ve gençlerimizi Fatsa Belediyesi Konservatuvarımıza bekliyoruz” dedi.

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