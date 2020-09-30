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Durak gitti, telefon ellerinde kaldı

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDE YAPILAN DUVAR VE KALDIRIM ÇALIŞMALARINDA DURAK GEÇİCİ OLARAK KALDIRILDI, DURAĞA AİT SABİT TELEFON İSE ŞOFÖRLERİN ELİNDE KALDI.

ORDU 30.09.2020, 14:30
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Durak gitti, telefon ellerinde kaldı

Ordu’nun Kumru ilçesinde yapılan duvar ve kaldırım çalışmalarında durak geçici olarak kaldırıldı, durağa ait sabit telefon ise şoförlerin elinde kaldı.

Kumru ilçesinde kaldırım ve taş duvar düzenleme çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Yıllar önce yapılan ve artık kullanım ömrünü tamamlayan taş duvarlar ile kaldırımlar yıkılarak modern bir görüntü kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, şehir merkezindeki ana cadde üzerinde bulunan Kumru-Fatsa arasında çalışan dolmuşçuların durağı da geçici olarak kaldırıldı. Şoförler, kendilerine ulaşmak isteyen yolcuların mağdur olmaması için, telefonu önce ellerinde tuttu, sonrasında ise yağmur ve rüzgarda zarar görmesin diye taş duvar içerisine yerleştirdi.

Durağa ait sabit hat telefonunu orada görenler ise, "Tam Karadeniz usulü bir çözüm" yorumunda bulundular.

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