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Çocukların dikkati yaralı martıyı kurtardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde çocuklar tarafından yaralı halde bulanan martı tedavi altına alındı.

ORDU 04.05.2021, 09:52
Çocukların dikkati yaralı martıyı kurtardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde çocuklar tarafından yaralı halde bulanan martı tedavi altına alındı.

Atatürk Mahallesi’nde yeşillik bir alanda yaralı bir martı olduğunu fark eden çocuklar durumu büyüklerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin de olay yerine çağrılmasıyla yaralı olan martı, Veteriner Hekim Ali Güngör’e teslim edildi. Yapılan ilk müdahalede kanadından yaralandığı tespit edilen martının kanadına dikiş atılmasının ardından antibiyotik tedavisi uygulandı.

Martı, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına salınacak.
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