Başkan Tören: "Yeni Mahalle’yi adı gibi yeniliyoruz"

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesi, belediye hizmet binasının da içerisinde yer aldığı uzun yıllar bölgenin artan nüfus yükünü taşıyan şehrin en eski mahallelerinden Yeni Mahalle’de Okullar Caddesi’yle Köprübaşı mevkisi arasını kapsayan geniş bir alanda başlattığı alt yapı çalışmalarını etap şeklinde yürütüyor. Altınordu Belediyesi’nin titiz ve özverili çalışmaları ile Alparslan Türkeş Caddesi, Tıflı Caddesi, 317, 318, 319 ve 320 No’lu Sokaklar tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt konforuna kavuştu.

Şehrin birçok noktasında devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yılların sorunlarına neşter vurduklarını ve sorunlara kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi. Yeni Mahalle’de alt yapıyı cadde cadde, sokak sokak yenilediklerini aktaran Başkan Tören, “Modern, standardı yüksek, konforlu bir şehir anlayışımız ve yaşadığımız iklim değişiklikleri bize sağlam ve kalıcı bir altyapıyı şart koşuyor. Yaptığımız çalışmalarda günü değil geleceği kurtaracak planlamalar yapıyoruz. Şehrimizde akut hale gelen ve aşırı yağışlarda sorun yaşanan mahalleleri bir bir bu sıkıntılardan kurtarıyoruz. Yeni Mahalle’de yaptığımız tüm bu çalışmalarla her yağışta eli yüreğinde bekleyen esnaf ve vatandaşlarımızı endişelerinden kurtarıyor ve olumsuzlukları en aza indirgemek için gece-gündüz çalışıyoruz. Yeni Mahalle’de başlattığımız ve 1. etabını tamamladığımız altyapı çalışmaları 2. etap çalışmalarıyla devam edecek. Yaptığımız bu çalışmalarla şehrimizin en eski mahallelerinden biri olan Yeni Mahalle’yi adı gibi yeniliyoruz. Bütün şehir eşit hizmet anlayışıyla Yeni Mahalle‘de öncesinde hatırlanacağı gibi Düz Mahalle, Şirinevler ve Karşıyaka’da başlattığımız çalışmaları şehrin bütününe genişletmeyi amaçlıyoruz. Çalışmalarımız sonunda alt yapısı ve üst yapısıyla yeni şehir, çevresi ile dikkatleri çeken markalaşan bir şehre birlikte şahit olacağız” dedi.