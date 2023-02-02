Başkan Tören: “Mahallelerimizin eksiklerini öncelik sırasına göre tamamlıyoruz”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, mahallelerdeki eksikleri öncelik sırasına göre tamamladıklarını belirterek, ekiplerin farklı noktalarda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 mahallede yapılması belirlenen beton yol çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde ekipler, yıllardır yaşanan yol sorununu çözüme kavuşturmak için beton yol çalışması başlatıyor. Ekipler son olarak Karaoluk Mahallesi’nin 2 sokağında beton yol çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ihtiyaç ve beklentileri aciliyet sırasına göre çözmeye gayret gösterdiklerini belirterek, “Tüm birimlerimizle sahada tam zamanlı bir mesai ile planlı bir çalışma yürütüyoruz. İhtiyaçları ve beklentileri biliyoruz, talepleri önceliklendirdik, hedeflerimizi de belirledik. Kaynaklarımızı en az maliyet en yüksek fayda ve üstün kamu yararı ilkeleri ile etkin ve verimli kullanarak hizmete dönüştürüyoruz. Şehrin yıllardır problemi olan sorunlarını çözmeye, beklentileri karşılamaya ve mahallelerimizin eksiklerini tamamlamaya devam ediyoruz. Beton yol çalışmamız Karaoluk Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Karaoluk Mahalle Muhtarı Hasan Çapkın ve mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.