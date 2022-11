Başkan Güler: “Ordu bir bütündür”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde yaptıkları her çalışmanın planlı ve programlı bir şekilde devam ettiğini, eksik gibi gösterilen durumların aslında plan ve program dahilinde sırası geldiğinde yapılacağını söyledi.

Fatsa ilçesinde geleneksel hale getirilen Hamsi Festivalinde bir konuşma yapan Başkan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde 19 ilçeye hizmetlerin en güzelini yapmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Başkan Güler, “Şu an bazı çevrelerin söylediği gibi eksik var denilen bazı şeyler aslında eksik değildir. Bunlar bizim programımızda ve zamanı geldiğinde yapılacak olan çalışmalardır. Nasıl ki doğalgazı getirdik, nasıl ki yolları yaptıysak, nasıl ki barajları yaptıysak bunlarda sırayla yapılacak olan çalışmalardır. Bunlar bizim programımızda olan çalışmalardır. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler planlı ve programlı çalışma yürütüyoruz. Bu plan ve program dahilinde de çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Ordu bir bütündür”

Açıklamalarına Ordu’nun bir bütün olduğuna vurgu yaparak devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şunları kaydetti:

“Ordu 19 ilçesiyle bir bütündür. Ordu’da yapılan her şey her bir ilçemiz içinde yapılıyor. Mesela şu an Ünye Limanı’ndan ro-ro yüklemesi yapıyoruz. Fındık ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Fındığa sahip çıkmak sadece fiyatını belirtmek veya konuşmak değil. İş yapmak. Doğrudan doğruya iş yapmak. Bunların hepsi bir bütün halinde olduğu için de çalışmalarımızı bir plan ve program dahilin de yapıyoruz. Bizde şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak suyu, elektriği, göletleri, altyapısı ve üst yapısıyla yapıyoruz. Eksik diye söylenilen her şeyin sırası geldiği zaman zaten yapılacaktır. Bunun cevabını zaten yaptığımız çalışmalarla vereceğiz. Ayrıca vatandaşlar sandıkta cevabını vermiş olacak. Bende bakanlık yaptım. Bende milletvekilliği yaptım. Bir abi olarak söylüyorum. Siyasete de bir nitelik kazandırmak lazım. Bir seviye kazandırmak gerek. Bu bakımdan bunu söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla bütün belediyelere örnek olmaya çalışıyoruz.”

“Fatsa’nın yıldızı parlıyor”

Fatsa ilçesinde yapılanlardan örnekler veren Başkan Güler, “3,5 yılda yaptığımız çalışmalarla Fatsa ilçemiz diğer 19 ilçemiz gibi bölgenin parlayan yıldızı haline geldi” dedi.

Başkan Hilmi Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“3,5 yıl içerisinde sadece Fatsa ilçemize yaptıklarımıza şöyle bir dokunacak olursak, neleri başardığımızı göreceksiniz. Fatsa yıllardır bir çöp içinde yaşıyordu. Fatsa’nın çöpünü kaldırdık. Bunun dışında doğalgazını getirdik. İçme suyu problemini ortadan kaldırıyoruz. Fatsa için sadece bir Bolaman projesi var ki, sadece o 80 milyon dolardır. Bunların hepsi sırayla, planla, program ve teknik ile bilimle yapılıyor.”