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Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın baca kısmında çıkan dumanlar çalışanları ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

ORDU 30.05.2021, 22:52
Baca dumanı çalışanları ve itfaiyeyi harekete geçirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın baca kısmında çıkan dumanlar çalışanları ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çambaşı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren restoranın baca kısmında yoğun dumanlar yükselmesi üzerine iş yerinde çalışanlar durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler baca kısmına merdiven uzatarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaşanılan panik sonrası çalışanlar ve iş yeri sahipleri rahat bir nefes alırken, polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.
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