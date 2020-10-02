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Atıl durumdaki halı saha yenilendi

ORDU’NUN MESUDİYE İLÇESİ'NDE ATIL DURUMDA BULUNAN HALI SAHA GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASININ ARDINDAN ÖĞRENCİLERİN VE GENÇLERİN HİZMETİNE SUNULDU.

ORDU 02.10.2020, 14:03
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Atıl durumdaki halı saha yenilendi

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde atıl durumda bulunan halı saha gerekli bakım ve onarımlarının yapılmasının ardından öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunuldu.

Mesudiye İlkokulu’nda atıl durumda bulunan halı saha, hayırsever bir iş insanının katkıları ile yenilendi. Tel örgüleri Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından onarılarak öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunuldu. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Yatırımlarının yanı sıra gençlerin daha uygun koşullarda spor yapmalarına imkan sağladığı için çok güzel bir davranış sergileyen, spora ve sporculara katkılarından dolayı iş insanı Selim Bektaş’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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