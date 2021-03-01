Altınordu’da sokak ve caddeler modern görünüme kavuşuyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan altyapı, üstyapı ve sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şirinevler Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, alt yapı sorunları tamamlanarak, günün ve uzun yılların ihtiyacına cevap verecek şekilde yağmur suyu hattı döşendi. Engelli bireylerin kullanımına da uygun kaldırım çalışmalarını yapan ekipler, 4 farklı sokakta engelli dostu modern kaldırımları tamamlayarak, hizmete sundu.

Çalışmalarla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaptıkları çalışmalar ile ilçeyi yeni ve modern bir görünüme kavuşturmak adına çabaladıklarını ifade ederek, “Hemşerilerimizin daha modern ve konforlu bir şehirde yaşamaları adına alt yapı ve üst yapıda büyük bir mesai veriyor kronikleşen sorunları çözüyoruz. Tüm gücümüzle gece gündüz çalışıyor, geleceğin vizyon kenti Altınordu hedefi için bir saniyemizi bile boşa geçirmiyoruz. Çalışmalarımız devam ederken bizlere destek olup sabır gösteren tüm hemşerilerime de teşekkür ediyorum” dedi.