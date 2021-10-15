Altınordu’da mobil sağlık tarama aracı aşılama için hizmette

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, kırsal mahallelerde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile yürüttükleri aşılama çalışmalarına mobil sağlık tarama aracı ile destek veriyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken vatandaşların kapısına sağlık hizmeti götüren Ordu’nun ilk mobil sağlık tarama aracı, toplum sağlığının korunması adına yapılan çalışmalarda aşı hizmetini de vatandaşların ayağına taşıyor. Vatandaşların, hastaneye gitmekte kararsızlık yaşadıkları korona virüs sürecinde mobil sağlık tarama aracı ile temel sağlık hizmetlerini vatandaşların kapısına götüren Altınordu Belediyesi, salgını bertaraf etmek amacıyla Türkiye’de büyük bir mücadele ile yürütülen aşı çalışmalarına da mobil sağlık tarama aracı ile destek veriyor. Mobil sağlık tarama aracı aşılama kampanyasına destek verdiği gibi röntgen, ultrason, EKG cihazının yanında solunum ve işitme testleriyle de hizmet verebiliyor.

Mobil Sağlık tarama aracının merkeze uzak mahallelerde bulunan ve hastaneye gelmek için zorluk çeken vatandaşlar için çok özel bir çalışma olduğunu aktaran Başkan Aşkın Tören, “Projeye ‘Ordulu vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde’ sloganıyla başladık. Bu çalışmalarımız kapsamında Altınordu mobil sağlık tarama aracını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aracımızla, dış mahalle diye tabir ettiğimiz 70 mahallede aile hekimliği müessesiyle il ve ilçe sağlık müdürlüğü koordinesinde tarayıcı sağlık hizmetlerinin ötesine geçerek 1’nci basamak sağlık hizmetlerini sağlıyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç olan pandemi ile mücadelede devletimiz kararlılıkla bir çalışma yürütüyor. Salgından korunmada en etkili silahın aşı olduğu bilim çevrelerince kabul edilen bir gerçek. Ordumuz, Altınordu’muz bu konuda gösterdiği duyarlılıkla mavi kategoride bulunuyor. Bizde hemşehrilerimizin bu duyarlılıklarına katkı vermek ve sağlık emekçilerimize destek olmak için mobil sağlık tarama aracımızı aşı için tahsis ettik. Aynı zamanda 1’nci basamak sağlık hizmetlerinin de verildiği aracımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her zaman yanlarında olduğumuz fedakar sağlık emekçilerimize olağanüstü gayretleri ve özverileri sebebiyle teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum” dedi.

Mahallede yürütülen aşı çalışmalarını değerlendiren Hacılar Mahalle Muhtarı Mehmet Kalyoncuoğlu da "Ülkemizde ve dünyada devam etmekte olan pandemiyle mücadele kapsamında Belediye Başkanımız Aşkın Tören, ücretsiz mobil sağlık aracını tahsis ederek yaşlılarımızın hastalarımızın insanlarımızın ayağına bu hizmeti göndermiştir, muayeneleri tedavileri yapılmıştır. Bizim her zaman her daim yanımızda olan derdimizle dertlenen sevincimizle sevinen mutluluğumuzu paylaşan Belediye Başkanımız Aşkın Tören’e bizleri unutmadığı için mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

(SK-Y)