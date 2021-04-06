Altınordu’da beton yol seferberliği

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kırsal mahalleler başta olmak üzere 72 mahallede yapılacak olan 45 kilometrelik beton yol için çalışmalar başladı.

Altınordu Belediyesi, kırsal ve şehir merkezindeki mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, zemin stabilitesi düşük, zor şartlarda kullanılan yollarda ulaşım güçlüğü yaşanması nedeniyle eğimli dik yolları ve ilk defa yolla buluşturulan sokakları betonla kaplıyor. Bu doğrultuda 72 mahallede belirlenen 45 kilometre uzunluğundaki yol beton yol konforuyla buluşacak. Belirlenen hedef doğrultusunda ilk çalışma ise Orhaniye Mahallesi’nde yapıldı. Mahallede, 600 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki güzergah beton yola kavuşturuluyor.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gerçekleştirdikleri altyapı, üstyapı ve yol çalışmaları ile şehirde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını, ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti. Vatandaşlara hizmeti sunabilmek adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Tören, “Mahallelerimizi, insanımızı güçlü ve sağlıklı altyapı yatırımları yanında konforlu yollarla şehrimizle buluşturuyoruz. Bozulan yollarımızın standardını yükseltme, konforunu arttırma, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yollar açma, mevcut yollarda beton ve asfalt çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz demeden tüm ekiplerimiz büyük özveri içerisinde vardiyalı olarak çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi için Orhaniye Mahallesi’nde de beton yol yapım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Mahalle halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim. İlçe genelinde beton yol seferberliği başlattık. Ayrımsız tüm mahallelerimiz bu seferberlikten faydalanacak” dedi.