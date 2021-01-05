Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kent genelinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde yapılması planlanan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Belediye tarafından bir süre önce Yeni Mahalle’de başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Yeni Mahalle’de, 302, 306, 307, 308’inci sokaklarda ve Şehit Aydın Güler Caddesi’nde bordür, baskı beton, yıkama, kaldırım ve cila işleri tamamlandı. Kaldırım ve yol kenarlarından bulunan duraklarda ve engelli araç parklarının olduğu yerlerde eskiyen silinen logo ile çizgiler yeniden boyanırken, engellilerin daha rahat bir şekilde araç yeri bulması hedeflendi. Yürütülen çizgi çalışmaları kapsamında ise ekipler, engelli vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerini kolaylaştıracak semboller de çizdi. Alt ve üst yapısı tamamlanarak modern bir görünüme kavuşan Yeni Mahalle sakinleri hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 92 mahallede yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Yeni Mahalle, modern bir alt ve üst yapıya kavuştu. Şükürler olsun verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve bunları da tüm vatandaşlarımızla beraber, hep birlikte başarıyoruz. Amacımız bir kere yaptığımız yere tekrar dönmemek. Biz hizmet ettikçe mutlu oluyoruz. İnsanlarımızın yüzündeki güzel gülümsemeleri de görünce Allah’a şükrediyoruz. İnsanlarımızın yüzünü güldürmek onların varsa sıkıntıları bu sıkıntılardan kurtarabilmek en önemli hizmettir” dedi.

Bugüne kadar binlerce kilometre alt yapı hattı döşeyerek, birçok sorunu ortadan kaldırdıklarına da dikkat çeken Başkan Tören, “Söz verdik yapıyoruz. İnşallah el ele vererek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.