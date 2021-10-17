Altınordu Belediyesi’nden kandil simidi ikramı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Altınordu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında stantlar kurdu. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramın eden ekipler, aynı zamanda vatandaşların kandilini tebrik etti. Ekipler, belediye tarafından pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilen kandil simidi dağıtımında, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in mesaj ve selamını da vatandaşlara iletti.